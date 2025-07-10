"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا مطار بن غوريون في يافا بصاروخ باليستي وحققنا هدفنا بنجاح

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة ​الشعب الفلسطيني​ ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يقترفها العدو الصّهيوني بحق إخواننا في ​قطاع غزة​، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة عمليّةً عسكريّةً نوعيّةً، استهدفت مطار اللد (​مطار بن غوريون​) في منطقة يافا المحتلّة، وذلك بصاروخ باليستي نوع "ذوالفقار".

وأوضحت في بيان، أنّ "العمليّة حقّقت هدفها بنجاح، وتسبّبت في دوي صفارات الإنذار في أكثر من 300 بلدة ومدينة، وهروع ملايين الصّهاينة إلى الملاجئ، ووقف حركة الملاحة في المطار"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في تطوير قدراتها وإمكاناتها، وبما يعزّز من دورها في هذه المعركة، دعمًا وإسنادًا للشّعب الفلسطيني المظلوم".

وأشارت القوّات إلى "أنّها تعمل على توسيع عمليّاتها العسكريّة الإسناديّة بالضّربات الصّاروخيّة على الأهداف العسكريّة والحيويّة في فلسطين المحتلّة، وكذلك ما يتعلّق باستمرار الحصار البحري"، مشدّدةً على أنّ "هذه العمليّات ستستمر حتّى وقف العدوان على غزة، ورفع الحصار عنها".