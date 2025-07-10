"الأخبار": وفد من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار يقوم بجولة على الحدود الجنوبية

أفادت جريدة "الأخبار"، بأن "وفداً من لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق ​وقف إطلاق النار​ يقوم برئاسة الجنرال الأميركي مايكل ليني بجولة على الحدود الجنوبية في القطاع الغربي". وذكرت "الأخبار"، أن "الجولة تشمل مقر قيادة اليونيفيل في الناقورة وعدداً من مراكز القوات الدولية والجيش اللبناني في اللبونة وصولاً إلى مروحين".

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