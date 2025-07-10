إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن "مقتل حارس أمن إسرائيلي بإطلاق نار في مفترق غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية وتحييد فلسطينيين اثنين".
وذكرت الشرطة الإسرائيلية، أن "قواتنا تقوم بعمليات تمشيط بحثا عن مشتبهين إضافيين"، لافتةً الى أن "قوات كبيرة من الشرطة والجيش وأجهزة الطوارئ تعمل في الموقع لفرض السيطرة وتقديم العلاج".
كذلك أعلنت الشرطة، عن "سقوط عدد من الإصابات بدرجات متفاوتة".
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