"هآرتس": انتحار جندي في لواء غولاني هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان

أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن "انتحار جندي إسرائيلي في ​لواء غولاني​ هذا الأسبوع بإطلاق النار على نفسه في قاعدة سدي يمان".

وأوضحت أنّ الجندي انتحر بعد خضوعه لتحقيق من قبل شرطة التحقيقات العسكرية"، مشيرة إلى أنّ "الجندي غادر قطاع ​غزة​ لحضور دورة تنشيطية وكان محققو الشرطة العسكرية في انتظاره بشأن تحقيق سابق".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ "قادة الجندي الذي انتحر قرروا سحب سلاحه منه عقب التحقيق وبعد ساعات أخذ سلاح رفيقه وأطلق النار على نفسه".

وأمس، أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، عن "العثور على جندي إسرائيلي ميّت في قاعدة عسكرية في جنوب البلاد وتم فتح تحقيق بشأن ذلك".