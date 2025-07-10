في صحف اليوم: توافق على تعيين ماهر شعيتو نائبًا عامًا ماليًا

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّه "بعد تجميد تعيين نائب عام مالي عقب الخلاف بين رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ ورئيس الحكومة ​نواف سلام​ ووزير العدل عادل نصار على الأسماء، عُلم أن التوافق تمّ على تعيين القاضي ماهر شعيتو نائبًا عامًا ماليًا بعد استبعاد اسم القاضي زاهر حمادة الذي كان مرشّح بري الرئيسي، إلا أن اعتراض وزير العدل ومقرّبين من الرئيس عون قاد إلى تسوية باختيار اسم لا يعارضه عون وسلام ونصار".

ولفتت إلى أنّ "التقاطع على اسم شعيتو لم يلغ ملاحظات أوردها البعض كون اسمه ارتبط بملف القروض المدعومة من مصرف لبنان، إذ سبق لشعيتو أن حصل على قرضيْن سكنيَّيْن مدعوميْن بقيمة 2.267 مليون دولار، بما يتجاوز السقف المسموح به للقاضي مقارنة براتبه. واتُّهم شعيتو بأنه استخدم الأموال لفترة من الوقت في توظيفات مالية".