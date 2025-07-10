في صحف اليوم: لبنان تلقى عرضًا بريطانيًا رسميًا لتشييد أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية

أكّد مصدر ​لبنان​ي رسمي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أنّ "سلطات ​بريطانيا​ عرضت رسميًا على لبنان، تثبيت أبراج مراقبة على طول الحدود اللبنانية الجنوبية، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، وضمان تنفيذ القرار 1701، أسوة بأبراج شبيهة قد ثبتتها خلال السنوات العشر الماضية على الحدود مع سوريا".

وتلقى لبنان العرض خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني ​ديفيد لامي​ إلى بيروت يوم السبت الماضي. وقالت مصادر وزارية واسعة الاطلاع لـ"الشرق الأوسط" إنّ الجانب البريطاني "عرض توسعة أبراج المراقبة التي شيدها في مناطق شمال وشرق لبنان على الحدود مع سوريا، إلى الحدود الجنوبية مع إسرائيل"، وتسليمها للجيش اللبناني لتعزيز قدراته على المراقبة، وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وقالت المصادر إن لبنان "لم يرفض العرض"، لكنه "أبلغ الجانب البريطاني أن المطلوب الآن، قبل البحث بأي تفاصيل أخرى، هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من النقاط المحتلة". وشدّدت المصادر على أن المنطقة الحدودية "تحتاج إلى الاستقرار، وضمانة الأمن فيها، وانسحاب إسرائيل منها، قبل الدخول في أي خطوات عملية في ظل التوتر القائم".

ولم تنف البعثة الدبلوماسية لبريطانيا في بيروت هذه المعلومات، كما لم تؤكدها. وقال متحدث باسم السفارة البريطانية في بيروت لـ"الشرق الأوسط": «تربط بريطانيا شراكة ثنائية راسخة وقوية مع ​الجيش اللبناني​. ومن خلال هذه المساعدة، تدعم بريطانيا الحكومة اللبنانية في بناء الأمن والاستقرار، على أساس أن الجيش اللبناني القوة العسكرية الشرعية الوحيدة للدولة اللبنانية".

وأشار المتحدث إلى أن "بريطانيا قدمت أكثر من 115 مليون جنيه إسترليني منذ عام 2012 لدعم الجيش اللبناني بالبنية التحتية والمركبات والتدريب والمعدات، ولإنشاء أفواج الحدود البرية".