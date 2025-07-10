شكرا لقرائتكم خبر عن العربي للعدل والمساواة: نرفض تنابز الشعوب ومحاولات الوقيعة من اللجان الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المستشار خالد السيد علي رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، بقوة ومتانة علاقات مصر الخارجية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنتهج سياسة خارجية رشيدة تقوم على مبادئ الاحترام والتقدير المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول، وتركز على بناء شراكات استراتيجية تقوم على التعاون والتفاهم مع مختلف دول العالم.

وأكد أن العلاقات بين مصر والدول العربية، وفي مقدمتها دول الخليج الشقيقة، قائمة على أسس من الثقة المتبادلة والتاريخ المشترك والمصير الواحد، وأن ما يجمع الشعوب العربية من روابط وثوابت لا يمكن النيل منه بمحاولات خبيثة أو حملات ممنهجة هدفها التشكيك وبث الفرقة.

وحذر خالد السيد علي، من تصاعد محاولات بعض اللجان الإلكترونية المشبوهة التي تسعى إلى تشويه صورة الدولة المصرية وترويج الأكاذيب بهدف زرع بذور الفتنة بين مصر وأشقائها العرب، خاصة المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدًا أن هذه المحاولات مكشوفة ومرفوضة جملة وتفصيلًا، ولن تنجح في المساس بعلاقات وثيقة وقائمة على الإخلاص والوعي المشترك.

وشدد رئيس الحزب على رفضه الكامل لأي تنابز أو خطاب كراهية يستهدف شعوب المنطقة، معتبرًا أن تلك الممارسات لا تخدم سوى أعداء الأمة والمتربصين بوحدتها وتماسكها، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر من الحملات الممنهجة التي تنطلق من منصات مشبوهة بأسماء وهمية، هدفها الأول والأخير إحداث شرخ في الصف العربي.

وأكد خالد السيد على رئيس حزب العربي للعدل والمساواة، أن قوة العلاقة بين الشعب المصري وجميع الشعوب العربية هي خط الدفاع الأول عن وحدة واستقرار المنطقة، وأن مصر ستظل دومًا حريصة على تعزيز التضامن العربي والتصدي بكل حزم لأي محاولات تسعى للنيل من هذه الروابط المقدسة، انطلاقًا من إيمانها العميق بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل المشترك.