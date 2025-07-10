شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": نشارك فى القائمة الوطنية إيمانا بالمشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي لحزب الشعب الجمهوري، أن الحزب بدأ الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية منذ أكثر من عام، حيث تم تشكيل "وعاء تنظيمي" من الأعضاء الذين يمتلكون الكفاءة والقدرة على التمثيل النيابي، مشيرًا إلى أن الهيئة العليا للحزب وضعت معايير دقيقة لاختيار المرشحين، وجارٍ الاستقرار على الأسماء النهائية التي ستخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.

وأوضح الشقنقيري، في تصريح ل ”الخليج 365”، أن الحزب شارك في "القائمة الوطنية" إيمانًا بمبدأ المشاركة السياسية، واستغلالًا للمساحات المشتركة بين الأحزاب المختلفة، مشددًا على أن التركيز الأساسي للحزب سيكون على الكفاءة البرلمانية لمن يتم اختيارهم، لضمان تمثيل حقيقي وفاعل يعبر عن طموحات المواطنين.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري، من بين أربع قوى سياسية تبنت خيار القائمة المغلقة، وذلك لأسباب متعددة، في مقدمتها أنها تضمن تحقيق الاشتراطات الدستورية الخاصة بتمثيل بعض الفئات، مثل تخصيص نسبة 25% للمرأة، وضمان التمثيل العادل للفئات الخمس الأخرى التي نص عليها الدستور. كما تتيح القائمة ضم الكوادر الفنية المطلوبة لتفعيل عمل اللجان النوعية داخل البرلمان، لافتا إلى أن كثيرا من هؤلاء المتخصصين – من قانونيين وخبراء وممثلين للنقابات – لا يملكون الأدوات أو القدرة على خوض الانتخابات بنظام الفردي.

وأشار الشقنقيري، إلى أن القائمة الوطنية تم تشكيلها وفقًا لمعايير توافقية، أجمعت عليها جميع القوى المشاركة، معتبرا أن وجود 12 حزبًا سياسيا داخل مجلس الشيوخ إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يعكس روح التعددية الحزبية التي تطمح إليها الحياة السياسية المصرية، ويعزز من تمثيل الأحزاب داخل البرلمان بشكل أكثر توازنا وفعالية.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث الرسمي باسم الحزب على أن الواقع السياسي اليوم يفرض ضرورة التحالفات، مشيرا إلى أن "لا يوجد أي حزب سياسي، بما في ذلك حزب الأغلبية، قادر بمفرده على تشكيل قائمة انتخابية تغطي جميع الدوائر"، ما يجعل التحالفات أمرا حتميا لاختصار المسافات وتحقيق الصالح العام.

ولفت إلى أن الأحزاب باتت أكثر نضجا سياسيا، وتجاوزت الخلافات الشكلية لتصل إلى مرحلة التوافق حول القضايا الوطنية الكبرى، قائلا: "مهما اختلفت الرؤى، فهناك قواسم مشتركة لا خلاف عليها بين القوى السياسية، وهو ما تجلى في قدرة الجميع على الحوار وطرح الرؤى بحرية وتقبل متبادل"، مشددا على أن الهدف المشترك للجميع حاليا هو دعوة المواطنين للمشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، واختيار المرشحين والبرامج الأقرب لهم، وأن النجاح الحقيقي في هذه المرحلة يتمثل في تحقيق نسبة مشاركة مرتفعة تعبر عن وعي الشارع وتمنح البرلمان القادم شرعية قوية".