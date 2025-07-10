شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: خطتنا الدعائية للانتخابات تعتمد على السوشيال ميديا والمؤتمرات الجماهيرية والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد بدرة، نائب رئيس حزب العدل، إن الحزب انتهى من وضع اللمسات النهائية على خطة الدعاية الانتخابية لمرشحيه بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، مشيرا إلى أن خطة الدعاية تعتمد بشكل كبير على المؤتمرات الجماهيرية والسوشيال ميديا، وهذا يتطلب فهم دقيق للواقع المجتمعي، وهو ما يتولاه الشباب غالبًا.

وأضاف "بدرة" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن حزب العدل حزب شاب بطبيعته، و70% من أعضائه شباب، وهذا جعل الحزب يبني قدرات كبيرة في مجال التسويق السياسي الرقمي، مؤكدا أن الحزب يعمل وفقا لخطة مدروسة تشمل التواجد القوي على السوشيال ميديا، وتنظيم مؤتمرات جماهيرية، سواء كانت عامة أو فردية.

وأكد أحمد بدرة، أن حزب العدل يعلم رسالته الإعلامية للمواطن بشكل واضح، وهدفه الأساسي هو تبسيط الحياة للمواطن وتحسين واقعه اليومي، قائلا:" في النهاية الجميع يعمل من أجل راحة الناس.. وهذا الهدف لو تحقق يكون الحزب أتم مهمته."