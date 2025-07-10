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"الجبهة الوطنية" يدفع بداليا سعد بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مقاعد القائمة الوطنية

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"الجبهة الوطنية" يدفع بداليا سعد بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مقاعد القائمة الوطنية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 10 يوليو 2025 12:42 م

أعلن النائب محمد طلبة، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الإسماعيلية، عن ترشح داليا سعد يوسف، أمين العلاقات الخارجية لحزب الجبهة الوطنية بأمانة المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا عن محافظة الإسماعيلية.

تتمتع داليا سعد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في العمل العام والمجتمعي، وتدخل السباق الانتخابي برؤية واضحة لخدمة الوطن والمواطن، مدعومة بمسيرة حافلة بالعطاء في مجالات التنمية المجتمعية والسياسية، والتمكين الاقتصادي، والعمل النسائي، والإعلام والعلاقات العامة، وتؤمن بأن المرأة المصرية قادرة على المساهمة في صنع القرار، وأن مشاركتها في مجلس الشيوخ تمثل خطوة جديدة نحو وطن أكثر عدالة وتقدمًا تحقيقا لاستراتيجية الحزب في تمكين الشباب والمرأة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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