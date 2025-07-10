شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يدفع بداليا سعد فى انتخابات الشيوخ على مقاعد القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النائب محمد طلبة، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، بمحافظة الإسماعيلية، عن ترشح السيدة داليا سعد يوسف، أمين العلاقات الخارجية لحزب الجبهة الوطنية بأمانة المحافظة في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 على مقاعد القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع شرق الدلتا عن محافظة الإسماعيلية.

تتمتع السيدة داليا سعد بخبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا في العمل العام والمجتمعي، وتدخل السباق الانتخابي برؤية واضحة لخدمة الوطن والمواطن، مدعومة بمسيرة حافلة بالعطاء في مجالات التنمية المجتمعية والسياسية، والتمكين الاقتصادي، والعمل النسائي، والإعلام والعلاقات العامة، وتؤمن بأن المرأة المصرية قادرة على المساهمة في صنع القرار، وأن مشاركتها في مجلس الشيوخ تمثل خطوة جديدة نحو وطن أكثر عدالة وتقدمًا تحقيقا لاستراتيجية الحزب في تمكين الشباب والمرأة.