شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يختتم اجتماعات الاستعداد لانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت الأمانة المركزية لحزب مستقبل وطن، سلسلة الاجتماعات التنظيمية مع مرشحي الحزب (فردي - قائمة)، في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بكافة المحافظات، استعدادا لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة.

تحدث النائب أحمد عبد الجواد عن أهمية الدور المنوط بأعضاء مجلس الشيوخ خلال الفترة المقبلة في ضوء التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، كما أبرز تاريخ الحزب واستراتيجيته وأهدافه العامة بأسلوب تفصيلي، مستعرضا أبرز المحطات التنظيمية والنيابية التي خاضها الحزب حتى تمكن من تشكيل الأغلبية البرلمانية، إلى جانب ضخ دماء جديدة في هيكله التنظيمي وقياداته.

كما وجه النائب أحمد عبد الجواد، الشكر والتقدير إلى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب ورئيس مجلس الشيوخ، مشيدا به كرمز دستوري وطني بارز، ومثنيًا على حكمته القيادية وأدائه الوطني وإنجازاته التي تصب في مصلحة الوطن.

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن الحزب يتبع نهجًا واضحًا ويحمل رؤية طموحة، موضحًا أن لديه قواعد تنظيمية ممتدة في مختلف أنحاء الجمهورية، مع التشديد على الإلتزام الحزبي، كما أعرب النائب أحمد عبد الجواد، عن ثقته الكبيرة في قدرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة على الحفاظ على الأمن القومي والتصدي لأي تهديدات خارجية.

من جانبه، قال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، إن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تأتي في ظل مشهد سياسي مختلف، يشهد تعددية حزبية واضحة وتنافسًا يعكس حيوية الحياة السياسية في مصر، مؤكدًا التزام أعضاء الحزب الكامل بما انتهت إليه القيادة الحزبية، مشددًا على أن الحزب يخوض الانتخابات بتنظيم قوي ورؤية واضحة.

وبدوره، قال النائب حسام الخولي، إن المنافسة في انتخابات مجلس الشيوخ هذا العام ستكون قوية، في ظل الدفع بعدد من المرشحين أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين يمثلون مختلف المحافظات والقطاعات.

جاء ذلك بحضور، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب الدكتور عبد الهادي القصبي، نائب رئيس الحزب، والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والنائب حسام الخولي نائب رئيس الحزب، فضلًا عن حضور الأمناء العام المساعدين بالحزب، وهيئة مكتب أمانة التنظيم المركزية للحزب، ومرشحي الحزب بمجلس الشيوخ علي مستوي المحافظات كافة.

وخلال الاجتماع، أعرب مرشحو الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ، عن ثقتهم الكبيرة في اختيارات قيادات الحزب، ووجّهوا الشكر لهم على هذه الثقة الغالية، مؤكدين أنهم سيكونون عند حسن الظن، وسيبذلون أقصى جهدهم لتحقيق النجاح وتمثيل الحزب بالشكل اللائق تحت قبة المجلس.