شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أرمينيا يزور مقر حزب الوعي لبحث سبل التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل حزب الوعي بمقره الرئيسي، سفير أرمينيا بالقاهرة أرمن ساركسيان يرافقه مكرتيش كاربيتيان قنصل سفارة ارمينيا والدكتور أرمن مظلوميان رئيس الهيئة الوطنية الأرمنية، بدعوة من رئيس الحزب الدكتور باسل عادل في إطار دعم الدبلوماسية الحزبية وتعزيز التعاون بين الجانبين المصري والأرميني.

ناقش الجانبان سبل تطوير العلاقات المصرية الأرمينية، مؤكدين على أهمية توسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. كما شددا على ضرورة الدفع نحو انعقاد اللجنة المصرية الأرمينية المشتركة، باعتبارها خطوة مهمة نحو تعميق التعاون الثنائي.

وخلال اللقاء، تم الاتفاق على المضي قدمًا في تأسيس جمعية الصداقة المصرية الأرمينية، لتكون منصة فعالة لتقوية العلاقات بين الشعبين، وتعزيز الحوار بين القوى السياسية في البلدين.

وأعرب السفير الأرميني عن تقديره لدور حزب الوعي في مد جسور التواصل، مشددًا على أهمية التواصل المستمر مع الأحزاب الأرمينية بما يخدم المصالح المشتركة ويساهم في بناء علاقات متوازنة ومتينة بين مصر وأرمينيا.



شارك في اللقاء محمد الغمراوي نائب رئيس حزب الوعي ورامي زهدي مساعد رئيس حزب الوعي و حازم الملاح رئيس لجنة الصحافة والاتصال ونرمين ميشيل رئيسة لجنة التواصل المجتمعي وخدمة المواطنين والدكتورة عائشة حسن رئيسة لجنة الصحة النفسية .