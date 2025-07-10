ويتكوف: نأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة حتى يوم السبت

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مبعوث الرئيس الأمريكي لمنطقة الشرق الاوسط ستيف ويتكوف ، مساء الثلاثاء 8 يوليو / تموز 2025 ، إنه يتم إجراء مفاوضات لتقريب وجهات النظر في الدوحة، نعمل على تقليص الخلافات في مفاوضات غزة ومع الوقت يتحقق ذلك".

وتابع "نسعى لسلام دائم في غزة وحل النزاع بصورة حقيقية".

وأفاد ويتكوف بأن عدد نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار تقلّص من أربع إلى واحدة فقط.

وأضاف: "آمل بأننا سنصل إلى اتفاق حتى نهاية الأسبوع، يشمل هدنة لمدة 60 يومًا، وإطلاق سراح 10 أسرى أحياء، واستعادة جثامين 9 قتلى".

وفي لقائه السابق مع ترامب فجر الثلاثاء بتوقيت القدس ، والذي استمر نحو ساعتين، شارك عدد من كبار مسؤولي إدارة ترامب، من بينهم وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاعبيت هيغسيث، بالإضافة إلى زوجة نتنياهو، سارة، وفريقه المرافق.

في بداية ذلك اللقاء، عقد ترامب ونتنياهو إحاطة إعلامية مشتركة، حيث قال الرئيس الأميركي إن " حماس تريد لقاءات وتطالب بوقف إطلاق النار". من جهته، قال مبعوثه الخاص، ستيف ويتكوف: "لدينا فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق بسرعة، وآمل أن يتم ذلك قريبًا جدًا".

وفي ما يتعلق بخطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي أعلن عنها ترامب خلال لقائه الأول مع نتنياهو في شباط/ فبراير، وجه ترامب سؤال الصحافيين السؤال إن كانت الخطة لا تزال قائمة، إلى نتنياهو الذي أجاب بأن للرئيس "رؤية لامعة أسماها ’الاختيار الحر‘".

وأضاف "إذا أراد الناس البقاء، فليبقوا، وإذا أرادوا المغادرة، يجب أن نمنحهم هذه الإمكانية. غزة لا ينبغي أن تكون سجنًا، بل مكانًا مفتوحًا يضمن حرية الاختيار". وتابع "نعمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة للعثور على دول ترغب في إعطاء الفلسطينيين مستقبلًا أفضل".

وزعم "أعتقد أننا نقترب من التوصل إلى تفاهم مع عدد من هذه الدول، وهذا سيوفر مرة أخرى خيار الحرية. يجب أن يتمتع الفلسطينيون بهذا الخيار، وآمل أن نتمكن من ضمانه قريبًا". واختتم ترامب بالقول: "لدينا تعاون ممتاز مع الدول المجاورة لإسرائيل. تعاون رائع من الجميع، وأعتقد أن أمرًا جيدًا سيحدث".

المصدر : وكالات