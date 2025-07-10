العراق.. عودة الهدوء إلى أربيل بعد اشتباكات مسلحة

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

عاد الهدوء إلى قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل في كردستان العراق بعد سقوط قتلى وجرحى إثر اشتباكات وقعت بين مسلحين وقوات الأمن التي كانت تنفذ أمراً بإلقاء القبض على أحد المطلوبين.

وأكد مسؤول الاتحاد الوطني الكردستاني في ناحية كلك، شيروان هروكي، أمس، عودة الهدوء والاستقرار إلى قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل في كردستان العراق بعد اشتباكات شهدها القضاء خلال الساعات الماضية.

وقال هروكي: «عاد الاستقرار وتوقف إطلاق النار، وفي صباح أمس تم فتح جميع الطرق مع أربيل وعقرة ودهوك والموصل».