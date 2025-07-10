تجنّب رئيس مجلس النواب نبيه بري، في حديث مع صحيفة "الجمهورية"، تناول أيّ تفصيل إضافي مرتبط بالردّ اللبناني على الورقة الأميركية، واكتفى بالقول ردًا على ذلك عمّا اذا كان يتوقع ترجمة إيجابية للردّ اللبناني: "إن شاء الله".
وعندما سُئل عمّا إذا كان مطمئنًا، وإن كان منسوب التفاؤل عاليًا لديه، اكتفى بالقول: "أنا دائما لا ألغي الحذر من حسباني، فلننتظر ما ستؤول إليه الأمور، وعلى ما أقول دائمًا لا تقول فول قبل ما يصير بالمكيول".
كانت هذه تفاصيل خبر بري عن نتائج الرد على الورقة الأميركية: لا ألغي الحذر من حسباني ولننتظر ما ستؤول إليه الأمور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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