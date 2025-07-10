الجيش الإسرائيلي: اعترضنا صاروخا أطلق من اليمن تجاه إسرائيل

ادعى الجيش الإسرائيلي، في بيان، "اعتراض صاروخ أطلق من ​اليمن​ تجاه إسرائيل".

وجاء ذلك بعد أن تم تقعيل صفارات الإنذار في تل أبيب والقدس ومناطق عدة جراء رصد إطلاق الصاروخ اليمني.

وتواصل القوات المسلحة اليمنية التابعة لحركة "أنصار الله" عملياتها العسكرية ضد إسرائيل من أجل مساندة ودعم قطاع غزة الذي لا يزال يواجه حربها إسرائيليا وحصارا يمنع تدفق المساعدات الإنسانية.