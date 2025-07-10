قمة أميركية أفريقية بالبيت الأبيض لتعميق العلاقات

ابوظبي - سيف اليزيد - دكار (وكالات)

استضاف الرئيس الأميركي دونالد ترامب على مأدبة غداء في البيت الأبيض، أمس، رؤساء ليبيريا والسنغال وموريتانيا وغينيا بيساو والغابون لمناقشة قضايا تجارية واقتصادية، حسبما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأفاد مسؤولون بأن من المتوقع أن تركز النقاشات على قضايا التجارة والاستثمار والأمن، لكن من الممكن بحث قضايا أخرى.

وبحسب بيان للرئاسة الليبيرية، فإن هذا الاجتماع يهدف إلى «تعميق العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الأهداف الاقتصادية المشتركة، وتحسين التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية المدعوة».

كما أفاد مصدر مقرب من رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو، طالباً عدم كشف اسمه، بأن الاجتماع في واشنطن سيركز على الدبلوماسية التجارية.

وقال مصدر مقرب من بعثة غينيا بيساو في الولايات المتحدة، إن المحادثات قد تغطي أيضاً قضايا الأمن والاتجار بالمخدرات.