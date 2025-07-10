الحكومة السورية: نرفض رفضا قاطعا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية

أكّدت الحكومة السورية، في بيان، على تمسّكها بـ"مبدأ ​سوريا​ واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة"، مشيرة إلى "أننا نرحّب بانضمام المقاتلين السوريين من "قوات سوريا الديمقراطية" (​قسد​) إلى صفوف الجيش السوري ضمن الأطر الدستورية والقانونية"، وذلك بعد اجتماعات بين الحكومة السورية و"قسد" في دمشق.

ولفتت إلى "أننا نرحب بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية"، مشددة على "أننا نرفض رفضا قاطعًا أي شكل من أشكال التقسيم أو الفدرالية التي تتعارض مع سيادة سوريا ووحدة ترابها".

وذكرت الحكومة السورية، "أننا نتفهم تحديات تواجه جهات بقسد ونحذر من أن أي تأخير بتنفيذ الاتفاقات لا يخدم المصلحة الوطنية ونؤكد على ضرورة عودة مؤسسات الدولة الرسمية إلى شمال شرق البلاد".