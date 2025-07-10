أفادت مستشفيات قطاع ​غزة​، عن سقوط 65 قتيلًا في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الأربعاء، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه المفاوضات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة.

وكانت قد أشارت حركة "حماس"، في بيان، إلى أنّ قيادة الحركة "تواصل جهودها المكثفة والمسؤولة لإنجاح جولة المفاوضات الحالية، سعيًا للتوصّل إلى اتفاق شامل يُنهي العدوان على شعبنا، ويُؤمّن دخول المساعدات الإنسانية بشكل حر وآمن، ويخفف المعاناة المتفاقمة في قطاع ​غزة​"، في وقت يتواجد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن.

وقالت الحركة: "في إطار حرصها على إنجاح المساعي الحالية، أبدت الحركة المرونة اللازمة، ووافقت على إطلاق سراح عشرة أسرى وتبقى النقاط الجوهرية قيد التفاوض، وفي مقدّمتها: تدفّق المساعدات، وانسحاب الاحتلال من أراضي القطاع، وتوفير ضمانات حقيقية لوقف دائم لإطلاق النار".