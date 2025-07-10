محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس الكوري الجنوبي السابق

أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكّرة توقيف في حقّ الرئيس السابق يون سوك يول إثر محاولته فرض الأحكام العرفية في البلد في كانون الأول 2024، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وبحسب الوكالة، أصدر نام سي-جين القاضي في محكمة في منطقة سيول الوسطى مذكّرة التوقيف خشية أن يقوم الرئيس السابق بإتلاف أدلّة، فارضا عليه الحبس الاحتياطي للمرّة الثانية.
وكان يون أوّل رئيس دولة في كوريا الجنوبية يخضع بصفته هذه لمذكّرة توقيف في كانون الثاني قبل أن يطلق سراحه إثر إبطال المذكّرة.
وكان قد أقيل رسميا في نيسان إثر فرضه الأحكام العرفية في 3 كانون الأول ونشر الجيش في البرلمان.
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