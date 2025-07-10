الدفاع المدني تمكن من اخماد حريق جرود الفرزل- زحلة

تمكن الدفاع المدني من اخماد الحريق الذي اندلع في ​جرود الفرزل​. وفي وقت سابق من مساء اليوم، أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، عن اندلاع ​حريق​ كبير التهم جرود ​الفرزل​ - ​زحلة​، فيما سحب الدخان غطت سهل البقاع، والدفاع المدني عمل على اهماد الحريق على رغم صعوبة المهمة.

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