بوليتيكو عن مسؤول أميركي: ترامب منفتح مبدئيا على توقيع مشروع قانون العقوبات القاسية على روسيا

نقل موقع "بوليتيكو" عن مسؤول رفيع بالإدارة الأميركية، قوله إن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ منفتح مبدئيا على توقيع مشروع قانون العقوبات القاسية على ​روسيا​".

ويأتي ذلك في ظل عدم وجود تقدم في المفاوضات من أجل وقف الحرب بين روسيا و​أوكرانيا​.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي إنه "غير مسرور" من نظيره الروسي ​فلاديمير بوتين​، متهما إياه بقتل أعداد كبيرة من الأشخاص خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا.

وأوضح ترامب أن بوتين "لم يقدّم أي شيء فعليا لوقف الحرب"، متهماً إياه بـ"التفوه بترهات" فيما يتعلق بالأوضاع في أوكرانيا، بحسب تعبيره

وكشف ترامب أن فريقه يدرس فرض عقوبات قاسية وصارمة على روسيا في حال استمر النزاع، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية قدمت مساعدات لأوكرانيا بقيمة 300 مليار دولار حتى الآن.