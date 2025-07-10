معلومات للـ"LBCI": قوى الأمن الداخلي أوقفت 4 أشخاص في قضية حمل السلاح بمنطقة زقاق البلاط

أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّه "بلغ عدد الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي من الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يحملون أسلحة في مسيرة عاشورائية بمنطقة زقاق البلاط 4 أشخاص في عدد إضافي لأربعة أشخاص آخرين كان أعلن الجيش توقيفهم في وقت سابق للسبب نفسه".

ويأتي ذلك بعد فيديو أظهر استعراضًا مسلحًا خلال مسيرة عاشورائية في منطقة زقاق البلاط وسط ​بيروت​.