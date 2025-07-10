أفادت معلومات لقناة الـ"LBCI"، بأنّه "بلغ عدد الموقوفين لدى قوى الأمن الداخلي من الذين ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يحملون أسلحة في مسيرة عاشورائية بمنطقة زقاق البلاط 4 أشخاص في عدد إضافي لأربعة أشخاص آخرين كان أعلن الجيش توقيفهم في وقت سابق للسبب نفسه".
ويأتي ذلك بعد فيديو أظهر استعراضًا مسلحًا خلال مسيرة عاشورائية في منطقة زقاق البلاط وسط بيروت.
كانت هذه تفاصيل خبر معلومات للـ"LBCI": قوى الأمن الداخلي أوقفت 4 أشخاص في قضية حمل السلاح بمنطقة زقاق البلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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