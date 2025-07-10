"المرصد السوري": توتر في ريف حمص عقب اغتيال رجل دين شيعي ومظاهرة مسائية تطالب بالمحاسبة

رصد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" خروج مظاهرة مسائية في قرية المزرعة بريف حمص في سوريا، احتجاجًا على اغتيال الشيخ رسول شحود، أحد رجال الدين من الطائفة الشيعية، أثناء عودته من بساتين حي الوعر، حيث تعرّض لإطلاق نار مباشر أدى إلى مقتله على الفور".
وترافقت المظاهرة مع استنفار أمني كبير.
ويشهد ريف حمص الغربي توترًا متصاعدًا، في ظل حالة من الاستياء الشعبي تجاه تعاطي الأجهزة الأمنية مع الحادثة، وسط اتهامات بمحاولة التستر على خلفيات عملية الاغتيال وتصويرها على أنها جريمة جنائية، الأمر الذي زاد من حالة الاحتقان في المنطقة.
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