ترامب: حماس تريد وقفا لإطلاق النار في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه في البيت الأبيض، مساء الاثنين، مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، عن ثقته في أنّ حركة حماس تريد التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة .

وردا على سؤال عما إذا كانت المعارك الدائرة في القطاع بين إسرائيل وحماس ، ستؤدي إلى تعطيل المحادثات الجارية بين الطرفين للتوصل إلى هدنة، قال ترامب "إنهم (حماس) يريدون اجتماعا ويريدون وقف إطلاق النار هذا".

وردا على سؤال بشأن السبب الذي حال حتى الآن دون إبرام هذه الهدنة، قال الرئيس الأميركي "لا أعتقد أن هناك عائقا. أعتقد أنّ الأمور تسير على ما يرام".

المصدر : وكالات