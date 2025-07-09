ذكر مراسل "النشرة" في صيدا، أنّ "حريقًا كبيرًا اندلع في ​حارة صيدا​ في منطقة تلة مار الياس، امتدّ على مساحات واسعة من الأشجار المثمرة والأعشاب البرّيّة في التلة"، مشيرًا إلى أنّ "أكثر من فرقة في الدّفاع المدني بعمل على إخماده في ظروف صعبة".

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": الدفاع المدني يعمل على إخماد حريق كبير في تلة مار الياس في حارة صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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