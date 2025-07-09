حريق كبير يلتهم جرود الفرزل - زحلة والدفاع المدني يعمل على اخماده

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام"، بـاندلاع ​حريق​ كبير يلتهم جرود ​الفرزل​ - زحلة، فيما سحب الدخان تغطي سهل البقاع، والدفاع المدني يعمل على اهماد الحريق على رغم صعوبة المهمة.

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