وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا الحازمة مستمرة في لبنان وأمامنا قرارات حاسمة بشأن مستقبلنا في الشرق الأوسط

أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الى أن "سياستنا الحازمة مستمرة في لبنان وحزب الله لم يدافع عن إيران على الرغم من أنه أنشئ لذلك، وأمامنا قرارات حاسمة بشأن مستقبلنا في الشرق الأوسط".
وذكر كاتس، أن "الجيش يتواجد في سوريا لحماية سكاننا وهذه أيضا نقطة قوة سياسية استعدادا لترتيبات مستقبلية محتملة"، مضيفاً "قرار إطلاق العملية ضد إيران كان بلا شك أحد أكثر القرارات تعقيدا وأهمية وإقداما التي اتخذتها حكومة في إسرائيل منذ قيام الدولة".
وأضاف "لا يوجد جيش في العالم بإمكانه أن يفعل ما فعلناه في إيران في غضون 12 يوما، وحماس تواصل محاولاتها لتدمير دولة إسرائيل".
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