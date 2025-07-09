شرطة لندن تعتذر لضحايا محمد الفايد

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: ستعتذر العاصمة البريطانية إلى الضحايا المزعومات لرجل الأعمال المصري الراحل محمد الفايد مالك محل هارودز السابق، عن المعاناة التي عايشن لأنه لن يُحاكم أبدًا.

وفي خطوة غير مسبوقة، تعتزم شرطة سكوتلاند يارد أيضًا إرسال بيان مصور للنساء يوم الجمعة لتقديم تحديث حول تحقيقها الجاري.

ووعدت الشرطة بالرد على أسئلة حول التحقيق فيما وصفته بـ 40 ادعاءً، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي.

وتتعلق هذه الادعاءات برئيس هارودز السابق - الذي توفي عام 2023 عن عمر يناهز 94 عامًا - بالإضافة إلى آخرين ربما ساهموا في استغلاله.

وفي الرسالة، قالت رئيسة المباحث أنجيلا كراجز، التي تقود التحقيق حاليًا، إنها "تُدرك تمامًا أن القضية مؤلمة للغاية لجميع من عانوا".

وكتبت سكوتلانديارد: "ليس أقلها أن المشتبه به الرئيسي لن يُحاكم الآن مباشرةً على جرائمه، ولهذا أنا آسفة للغاية".

لكن بعض متهمي الفايد أشاروا إلى أن شرطة العاصمة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود.

وبالنيابة عن مجموعة من الناجيات، تساءلت بيلهام سبونغ، التي تقول إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الفايد في العشرينيات من عمرها، عما إذا كانت شرطة العاصمة تولي القضية "الجدية والاهتمام" اللذين تستحقهما.

وقالت لـ(بي بي سي) إنه "من الصعب وضع قدر كبير من الثقة" في تحقيق الشرطة.

لا تهم للفايد

واتهمت حوالي 21 امرأة رجل الأعمال بين عامي 2005 و2023، لكن لم تُوجه إليه أي تهمة. وينصبّ أحد محاور تحقيق شرطة العاصمة على تقييم ما إذا كان أي شخص لا يزال على قيد الحياة قد مكّنه من ممارسة أنشطته، ولكن لم تُوجّه أي تهم حتى الآن.

وتعتزم شرطة سكوتلاند يارد إرسال بيان مصور إلى الضحايا المزعومين يوم الجمعة، والذي قد يُقدّم أول تحديث جوهري حول التحقيق منذ أن طلبت شرطة العاصمة من الضحايا أو الناجيات المحتملات التقدم في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقررت شرطة العاصمة عدم عقد اجتماع، سواءً عبر الإنترنت أو حضوريًا، لإطلاع النساء على آخر المستجدات، نظرًا لمخاوف بشأن عدم الكشف عن هويتهن واحتمال الإضرار بشهاداتهن في أي محاكمة مستقبلية.

وصفت رسالة نائبة رئيس الشرطة كراغز التحقيق بأنه "تحقيق واسع النطاق في الادعاءات الموجهة ضد الفايد ومن قد يكون متورطًا في جرائمه"، والذي يُجريه فريق تحقيقات مُعقد في شرطة العاصمة.

وكتبت: "ربما سمع بعضكم، وربما شعر بعدم الرضا، عن التحقيقات السابقة التي أجرتها شرطة العاصمة بشأن الفايد، وبالتالي قد لا يثقون بنا".

وللإجابة على ذلك، طلبت من الضحايا المزعومات طرح أسئلة، وسيتم الرد عليها في بيان الفيديو الصادر يوم الجمعة.