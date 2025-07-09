شكرا لقرائتكم خبر عن 19 مرشحا لحزب "حماة الوطن" ضمن القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب "حماة الوطن" عن أسماء مرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر لخوض انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وذلك في إطار التنسيق الوطني الذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية.

وضمت قائمة المرشحين من حزب "حماة الوطن" الأسماء التالية:

القاهرة: هالة محمود كمال عبد الحميد

هيثم فتحي الشيخ

الجيزة: شيرين صبري رزق عفيفي

أحمد محمد محمود عبيد

القليوبية: حسن يوسف أحمد رزق

الدقهلية: بسمة محمد سمير السيد هنداوي

المنوفية: شبل محمد عبد الغني ضحا

الغربية: أحمد يحيى عبد السلام يحيى

كفر الشيخ: محمد عبد الرحمن محمد الشهاوي

الفيوم: صالح محمود محمد محمود

بني سويف: حسن عبد الوهاب عبد العزيز جعفر

أسيوط: أحمد محمد أحمد محمد حسن

سوهاج: هاني حليم إبراهيم شحاته

الأقصر: محمد النوبي عامر محمد النوبي علي

الشرقية: محمد سليمان نوح مصطفى

بورسعيد: محدد إبراهيم السيد سلامة

جنوب سيناء: صلاح ربيع عواد حسين

الإسكندرية: سوزي سمير مرسيس توفيق

البحيرة: محمود محمد صلاح محمود سعد

يأتي ترشيح هذه الأسماء تأكيدًا على دعم الحزب للكوادر الوطنية المؤهلة، في إطار حرصه على المشاركة الفاعلة في الحياة النيابية وتعزيز دور مجلس الشيوخ في خدمة قضايا الوطن والمواطن.