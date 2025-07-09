شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية: 12 مرشحا للحزب على القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية، أسماء مرشحيه لانتخابات مجلس الشيوخ، على القائمة الوطنية من أجل مصر، مؤكدا استيفاء كافة أوراق الترشح.

ويدفع حزب الجبهة ب 12 مرشح ضمن القائمة الوطنية، وهم:

ياسر السيد عبدالمقصود علي – محافظة القاهرة

يوستينا رامي جورج سعيد – محافظة القاهرة

هيثم محمد علي العواضي – محافظة الدقهلية

عادل مأمون إسماعيل عثمان – محافظة الغربية

أحمد سمير حامد الحمامصي – محافظة الجيزة

حسام سعيد عبدالفتاح علي – محافظة الجيزة

محمد صلاح الدين محمد البدري – محافظة المنيا

أحمد مصطفى محمد عدلي – محافظة سوهاج

وفاء محمد رشاد خلف الله عابدين – محافظة قنا

جلال عبدالله عبدالعزيز عمر – محافظة الشرقية

فايز إبراهيم محمد أحمد – محافظة شمال سيناء

داليا سعد يوسف أحمد - محافظة الإسماعيلية

ومن جانبه أكد السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج مهم في مسار الحياة السياسية وستنعكس بشكل مباشر على البرلمان القادم ودوره في الحياة النيابية المصرية، مشيرا إلى أنها تجسد قدرة الدولة المصرية وأحزابها على التوحد دون المساس بتنوع الرؤى والتوجهات السياسية.

وأضاف السيد الأمين العام للحزب أن عملية اختيار المرشحين تمت وفق معايير صارمة، تضمن النزاهة والكفاءة والقدرة على التمثيل المجتمعي، والتواصل الحقيقي مع المواطنين، مؤكدا أن الحزب يدعم بقوة المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات، ويؤمن بأن هذه المشاركة هي السبيل الأمثل للتعبير عن الإرادة الوطنية.