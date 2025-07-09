"الجديد": كل ما تلقاه لبنان حتى اللحظة يندرج في إطار التمنيات دون أي تطمينات حول مسار الأمور

أفادت مصادر سياسية لـ"الجديد"، أن "كل ما تلقاه ​لبنان​ حتى اللحظة يندرج في إطار التمنيات من دون أي تطمينات حول مسار الأمور مع التأكيد على أن الكلمة الفصل ستخرج من الأروقة الأميركية".

وذكرت المصادر، أنه "مرتاحين لموقف الرئيس بري في مقاربة الأمور وتحديداً الصيغة النهائية للورقة اللبنانية".

وحول ما تم ترويجه عن لعب أحد النواب دور الوساطة بين حزب الله والجانب الأميركي، كشفت أنه "لا صحة لها والمهمة فضفاضة ولا تُعالج على هذا المستوى إطلاقاً".