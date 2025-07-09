"الجديد": القاضية الخازن ادعت على رولان الخوري وجاد غاريوس بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير ​كازينو لبنان​ ​رولان خوري​ بهدر المال العام والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال في قضية الكازينو". ولفتت إلى أنّ "القاضية دورا الخازن ادعت على مدير شركة betarabia ​جاد غاريوس​ بالتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وتبييض الأموال".

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