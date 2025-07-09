متحدث باسم خارجية أميركا: نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة أسلحة حزب الله والبنى التحتية التابعة له

نقلت قناة "LBCI"، عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، قوله "إننا لن نُعلّق على المناقشات الدبلوماسية الخاصة بشأن ​لبنان​ وكما قال الموفد الأميركي توماس باراك علنًا لقد كان راضيًا بشكل لا يُصدق عن الاستجابة الأولية من الحكومة اللبنانية لكنه أشار أيضًا إلى أننا بحاجة الآن للدخول في التفاصيل".

وقال إنّ "الإصلاحات الأمنية وحدها لا تكفي في لبنان، فيجب بشكل عاجل إقرار إصلاحات اقتصادية وقضائية حاسمة لضمان استقراره الماليّ واستعادة ثقة المجتمع الدوليّ وعلى البرلمان التحرك لإقرار قانون اعادة هيكلة المصارف وتشريع استقلالية القضاء".

وأضاف "على الصعيد الأمني القوات المسلحة اللبنانية أحرزت تقدمًا في نزع سلاح ​حزب الله​ في الجنوب لكن لا يزال هناك المزيد من العمل المطلوب".

وذكر المتحدث "أننا نحتاج إلى أن تقوم الدولة اللبنانية بالمزيد لإزالة الأسلحة والبنى التحتية التابعة لـ"حزب الله" والجهات غير الحكومية في أنحاء البلاد بشكل كامل"، وقال "لا نريد أن نرى حزب الله أو أي جماعة أخرى في لبنان تستعيد قدرتها على ارتكاب أعمال عنف وتهديد الأمن في لبنان أو إسرائيل".