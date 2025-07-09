"النشرة": اخلاء مركز أوجيرو في بعلبك احتياطيًا في ظل تحقيقات حول جديّة تهديد تلقّاه أحد الموظفين عبر اتصال

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّه "تلقى أحد موظفي مركز أوجيرو في ​بعلبك​ اتصالًا هدد بضرورة اخلاء المركز على الفور"، مشيرًا إلى أنّ الرقم الذي جاء من خلاله الاتصال يعود إلى انغولا في أفريقيا.

ولفت إلى أنّ "القوى الأمنيه ما زالت تقوم بتحقيقاتها ولا يوجد تأكيد حول جدية الاتصال وتم اخلاء المركز من باب الاحتياط".