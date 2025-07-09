أشار الأمين العام لـ"المؤتمر الدائم للفدرالية" ومنسق مبادرة "المحافظون الجدد- لبنان" الفرد رياش، إلى أنّه
"نتمنى من السلطات السورية التوضيح بأقرب وقت ممكن، للمعلومات المتعلقة بتعيين منسقين مناطق لبنانيين من الطائفة السنية للتنسيق مع السلطات السورية وبالتحديد مع وزير الخارجية السوري اسعد الشيباني".
وقال "نذكّر أن لبنان دولة مستقلة ومعترف بها دوليا، وبناء عليه، يجب ان تكون العلاقة بين البلدين اطارها الوحيد هو بين دولة لدولة state-state relationship".
كانت هذه تفاصيل خبر الفرد رياشي: على السلطات السورية توضيح المعلومات المتعلقة بتعيين منسقين لبنانيين مع النظام السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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