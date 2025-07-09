أكسيوس: إسرائيل قدمت خريطة تشمل انسحابًا واسعًا لجيشها من غزة بعد اجتماع أميركي قطري إسرائيلي

نقل موقع "أكسيوس" عن مصدرين مطلعين، قولهما إنّ "مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر عقدوا محادثات سرية في البيت الأبيض"، مشيرين إلى أنّ "المحادثات ركزت على الخلافات الأساسية المتبقية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ب​غزة​".

وأوضح المصدران أنّ "المبعوث الأميركي ​ستيف ويتكوف​ التقى مسؤولا قطريًا رفيعًا وكذلك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي ​رون ديرمر​"، حيث أنّ "الاجتماع القطري الأميركي الإسرائيلي ركز على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بغزة".

وكشف الموقع أنّ "ويتكوف والمسؤول القطري أوضحا لديرمر أن الخريطة التي اقترحتها إسرائيل غير مقبولة"، مضيفًا "المسؤول القطري قال إن حماس من المرجح أن ترفض الخريطة وربما تنهار المحادثات بسببها".

وأفاد "أكسيوس "عن مصادر مطلعة بأنّه "نتيجة للاجتماع قدمت إسرائيل لاحقا خريطة جديدة تشمل انسحابا أوسع للجيش من قطاع غزة"، وقال: "الخريطة الجديدة أدت إلى تقدم كبير في المحادثات وزادت بشكل ملحوظ فرص التوصل إلى اتفاق".