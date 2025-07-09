باراك: على "قوات سوريا الديمقراطية" أن تقبل بفكرة سوريا موحدة

أوضح المبعوث الأميركي إلى ​سوريا​ ​توماس باراك​، أنّ "على قوات سوريا الديمقراطية (​قسد​) أن تقبل بفكرة سوريا موحدة"، مشيرًا إلى أنّ "دمشق أبدت حماسًا كبيرًا لضم قوات سوريا الديمقراطية إلى مؤسساتها".

ولفت، في تصريح بعد لقائه في دمشق الرئيس السوري ​أحمد الشرع​، إلى أنّ "قسد كانت بطيئة في القبول والتفاوض والمضي قدما مع دمشق"، وقال: "نصيحتي لقسد أن يسرعوا فطريق المفاوضات يؤدي إلى دمشق".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام سورية، عن بدء اجتماع بين مسؤولين في الحكومة السورية ووفد من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والإدارة الذاتية الكردية في دمشق.