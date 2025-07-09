رئيس الأركان الإسرائيلي: الظروف ناضجة لعقد صفقة في غزة والحرب تكبدنا الكثير من الضحايا

أشار رئيس الأركان الإسرائيلي ايال زامير، الى أن "دروس الحرب تؤكد على ضرورة توسيع نطاق الخدمة بشكل كبير، والحرب على غزة تكبدنا الكثير من الضحايا".
ولفت زامير، الى أن "الظروف ناضجة لعقد صفقة ولن نستسلم للأصوات التي تحاول إضعاف الجيش"، مضيفاً "ألحقنا أضرارا بالغة بحماس وبذلك تكون الظروف تهيأت للدفع قدما بصفقة".
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