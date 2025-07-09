"يسرائيل هيوم": نتانياهو يدرس احتمال تمديد زيارته إلى واشنطن حتى نهاية الأسبوع

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يدرس احتمال تمديد زيارته إلى واشنطن حتى نهاية الأسبوع". ويأتي ذلك بعد أن التقى نتانياهو مرّتَين الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، كما التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث والمبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وفي وقت سابق، أشار نتانياهو في تصريح لشبكة "فوكس بيزنس"، إلى أنّ "هناك فرصة جيدة ل​وقف إطلاق النار​ (في غزة) 60 يوما وهو ما سيقربنا من أهدافنا"، موضحًا "أننا نتحدث عن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما يتم خلالها إعادة نصف الاسرى الأحياء والمتوفين".

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