قوى الأمن عمّمت صورة موقوفين بجرائم نشل وانتحال صفة أمنية

عمّمj المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوفين أوقفتهما شعبة المعلومات بتاريخ 9-7-2025، وهما اللبنانيان: س. س. (مواليد عام 1981) ق. م. (مواليد عام 1984) وذلك لقيامهما بتنفيذ عدة عمليات نشل، وانتحال صفة أمنية في مدينة بيروت.
وطلبت المديريّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهما وتعرّف إليهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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