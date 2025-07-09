قوى الأمن عمّمت صورة موقوفين بجرائم نشل وانتحال صفة أمنية

عمّمj المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة موقوفين أوقفتهما شعبة المعلومات بتاريخ 9-7-2025، وهما اللبنانيان: س. س. (مواليد عام 1981) ق. م. (مواليد عام 1984) وذلك لقيامهما بتنفيذ عدة ​عمليات نشل​، وانتحال صفة أمنية في مدينة بيروت.

وطلبت المديريّة مِمَّن وقع ضحيّة أعمالهما وتعرّف إليهما، الاتصال بفرع معلومات بيروت على الرقم 307728-01 لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.