كشفت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعث رسالة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني"، حيث أشار ترامب إلى أنّ "رسالتي تعكس قوة والتزام علاقتنا التجارية".
وقال ترامب للسوداني: "مستمرون بالتعاون التجاري مع العراق العظيم"، مضيفًا "ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة".
وتحدث في الرسالة عن الإعلان السابق له بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع المنتجات العراقية المصدرة إلى الولايات المتحدة بسبب "العجز التجاري"، موضحًا أنّ "هذه الرسوم ضرورية لتصحيح السياسات الجمركية وغير الجمركية".
وبحسب وكالة الأنباء العراقية، فقد أشار ترامب إلى "أننا نتطلع إلى مواصلة العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة مقبلة"، لافتًا إلى أنّ "الولايات المتحدة لن تخيب ظنكم أبدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الأنباء العراقية: ترامب أكّد في رسالة للسوداني على استمرار التعاون التجاري والتطلع للعمل مع العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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