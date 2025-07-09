شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة مصر السلام للحقوق الانسان تطلق خطا ساخنا لتلقي شكاوى مرشحي انتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعلن مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الانسان عن إطلاق خط ساخن مخصص لتلقي شكاوى المرشحين خلال مرحلة تقديم طلبات الترشح،في إطار متابعة المؤسسة للانتخابات والمقررة حتى غد الخميس 10 يوليو 2025، وهو الموعد المقرر لغلق باب الترشح في تمام الساعة الثانية ظهرًا، وفقًا لإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشارت المؤسسة أن التواصل يوميًا من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، سيتم إعلان القائمة المبدئية للمرشحين يوم الجمعة 11 يوليو 2025.







