شكرا لقرائتكم خبر عن العدل: 5 من قيادات الحزب ترشحوا على المقاعد الفردية بانتخابات الشيوخ فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الكاتب الصحفي معتز الشناوي المتحدث الإعلامي للحملة الانتخابية بحزب العدل، عن تقدم 5 قيادات حزب العدل بأوراق ترشحهم رسميًا اليوم لانتخابات مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة القاهرة، على المقاعد الفردية، وذلك في إطار مشاركة الحزب الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية وسعيه لتعزيز التمثيل السياسي القائم على الكفاءة والخبرة والتخصص، كما تقدم مرشح عن دائرة الإسكندرية إبراهيم شحاتة الإسكندرية إبراهيم شحاتة ومن المنظر أن يستكمل باقي المرشحين اوراقهم غدا بمحافظات القاهرة والإسكندرية، وثلاث محافظات أخرى.

وأفصح "الشناوي" في تصريحات صحفية عن قائمة مرشحي الحزب والتي تضم كلا من: حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية، وأحمد السيد مساعد رئيس الحزب للعلاقات الخارجية، والدكتورة مروة الشافعي مساعد رئيس الحزب للسياسات النقدية، والدكتور مهندس أحمد عادل درويش، أمين أمانة الإسكان بالحزب، والدكتور أحمد عنتر، أمين الصحة بحزب العدل.

وتقدم بأوراقه عن الإسكندرية إبراهيم شحاتة، ومن المنتظر أن يستكمل باقي المرشحين أوراقهم غدا بمحافظات القاهرة والإسكندرية، وثلاث محافظات أخرى.

وقال إن ترشح هذه الكوكبة من قيادات الحزب في ظل استراتيجية واضحة يتبناها حزب العدل لتمكين الكفاءات من أصحاب التخصصات والخبرة وتقديم نخبة جديدة، وتمثيلهم في المجالس النيابية بما يسهم في صياغة سياسات وتشريعات تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن عدد المرشحين الذين استوفوا أوراقهم حتى الآن 13 مرشحا بمحافظات مختلفة.

وتابع أن هذا الترشح يعد خطوة جديدة في مسار حضور حزب العدل الفاعل بالمشهد السياسي، وترسيخًا لرؤيته القائمة على الدمج بين التمثيل الشعبي والكفاءة الفنية في مختلف التخصصات.

فيما أكد مرشحو الحزب عقب تقديم أوراقهم أن مشاركتهم في هذه الانتخابات تأتي انطلاقًا من إيمانهم العميق بأهمية الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشيوخ، وحرصهم على نقل نبض الشارع المصري إلى دوائر صناعة القرار، خاصة في قضايا الاقتصاد، الصحة، الإسكان، والعلاقات الخارجية.