شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أحمد السيد، مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية، بأوراق ترشحه لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة عن محافظة القاهرة، وذلك ضمن مرشحى الحزب على المقاعد الفردية، وقد حصل على رمز الحصان.

ويتمتع أحمد السيد بخبرة واسعة فى مجالات التنمية المؤسسية والإدارة، حيث يشغل حاليًا منصب استشارى تنمية مؤسسية ويعمل من خلال مقره فى المعادى، كما تولى سابقًا منصب مدير التنمية المؤسسية بشركة “جماعة المهندسين الاستشاريين”.

سياسيًا، شغل منصب الأمين العام لأحد الأحزاب المصرية سابقًا، ويُعد من الكوادر التى جمعت بين العمل المؤسسى والممارسة السياسية المنظمة، ويشغل حاليًا موقعًا قياديًا فى حزب العدل ضمن هيئته العليا.

ويخوض أحمد السيد الانتخابات فى إطار توجه حزب العدل لدعم الشخصيات العامة ذات الكفاءة والخبرة، والدفع بنخبة جديدة فى الحياة السياسية، وتعزيز التمثيل النيابى الفاعل القادر على التعبير عن احتياجات المواطنين ودعم مسار الإصلاح التشريعى والمؤسسى فى البلاد.