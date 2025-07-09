شكرا لقرائتكم خبر عن النقاش وشعبان مرشحا حزب التجمع لانتخابات مجلس الشيوخ على القائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

يخوض حزب التجمع انتخابات مجلس الشيوخ بمرشحين على القائمة الوطنية من أجل مصر ( شيوخ 2025 ) وهما: المهندس أحمد شعبان أمين الحزب بالإسكندرية، وعضو مجلس الشيوخ الحالي، والكاتبة الصحفية أمينة النقاش المتحدث الرسمي للحزب وأمينة اتحاد النساء التقدمي .

وأكد حزب التجمع على كفاءة مرشحيه وخبراتهم التي تؤهلهم لتمثيل الحزب في أفضل صورة.

وأعلن الحزب أنه بصدد الإعلان عن البرنامج الانتخابي الذي يخوض به مرشحوه الانتخابات العامة، والذي أعدته الهيئات الحزبية متضمنا بدائل للسياسات القائمة.