شكرا لقرائتكم خبر عن قبل غلق باب الترشح.. 35 حزبا يتنافسون على مقاعد الفردى بانتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انتهاء اليوم الخامس لتلقى طلبات الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، على أن يتم غلق باب الترشح غدا الخميس.

وحتى الآن دفع 35 حزبا بمترشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بينما تقدم ١٦٦ مرشحا مستقلا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أكدت في بيان لها منذ قليل، عدم رصدها أى معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الخامس، حيث انتظم العمل بلجان تلقى أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.

وفتحت اللجان الانتخابية التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات، فى 22 محكمة الابتدائية، أبوابها من الساعة التاسعة صباح السبت لتلقى طلبات الراغبين فى الترشح لعضوية المجلس على الدوائر الفردية والقائمة على حد سواء، وشهدت الساعات الأولى من فتح باب الترشح هدوءً نسبيًا، ومع الساعات الأخيرة بدأ الإقبال يزيد من قبل المرشحين بالنظام الفردي.

وبلغ عدد المرشحين الذين تقدموا بأوراق ترشحهم بالنظام الفردي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على مستوى الجمهورية خلال الثلاث أيام الأولى من المدة المحددة لتلقى طلبات الترشح إلى 311 مرشحا، ولم يقدم أي مترشحين على نظام القوائم حتى الآن، فقد شهد اليوم الأول من فتح باب الترشح يوم السبت تقدم 201 مرشحا بالنظام الفردى، وفى اليوم الثاني الموافق الأحد تقدم 35 مرشحا، وفى الثالث تقدم 38 مرشحًا، و37 مرشحًا لليوم الرابع علي مستوى الجمهورية.