شكرا لقرائتكم خبر عن صالون لجنة الشئون العربية بـ"الصحفيين": خطط إسرائيل فى الشرق الأوسط تهدد الأمن القومى والان مع تفاصيل الخبر

أكد السفير عاطف سالم، سفير مصر السابق لدى إسرائيل، أن إسرائيل دولة منظمة لكنها ليست قوية، إذ تعتمد بشكل أساسي على الدعم الخارجي، وهي "دولة وظيفية" تنفذ ما يُملى عليها.

وأضاف أن الولايات المتحدة قادرة على إنهاء الحرب في غزة إذا أرادت ذلك.

جاء ذلك خلال الصالون الشهري الذي تنظمه لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي محمد السيد الشاذلي، والذي حمل عنوان: "تأثير الصراعات الإقليمية على مستقبل الشرق الأوسط".

وأشار السفير عاطف سالم إلى أن إسرائيل تواجه حاليًا تحديات كبيرة، من أبرزها القيود المفروضة على الملاحة البحرية بفعل تحركات الحوثيين، مما يشكّل عبئًا كبيرًا على نقل الأسلحة والطائرات المسيّرة.

كما لفت إلى أن اسرائيل تعاني من انهيار قطاع السياحة، الذي كان يدرّ عليها دخلًا كبيرًا، فضلًا عن تنامي ظاهرة الهجرة العكسية وهروب عدد من مواطنيها إلى الخارج.

من جانبه، قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الإفريقية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سبق أن طرح "خريطة الشرق الأوسط الجديد"، والتي تتضمن توسعات للدولة الإسرائيلية على حساب كافة دول الجوار.

وأوضح أن إسرائيل تعتمد على قوة عسكرية واقتصادية متقدمة متوجه برؤؤس نووي، و كل هدفها تصفية القضية الفلسطينية لا تسويتها كما تدّعي.

وأكد حليمة على ضرورة أن تتحرك الدول لوقف العدوان الإسرائيلي، داعيًا إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.

ولفت حليمة إلى أن إسرائيل تمارس "إرهاب الدولة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أدانت بعض المنظمات الإسرائيلية لما ارتكبته من انتهاكات ضد الفلسطينيين بدعم من الحكومة الإسرائيلية.

كما حذّر حليمة من خطط إسرائيلية التي تستهدف تصفية قوى إقليمية كبرى، موضحًا أن ما يُثار حول استهداف إسرائيل لإيران قد يكون مقدمة لمخطط يستهدف مصر وباقي الدول العربية، على غرار ما يحدث حاليًا لتفتيت السودان، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري.

وحذر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، فحذّر من الانجرار خلف ما تنشره المصادر الإسرائيلية والأجنبية التي تسعى لتصدير القلق ونشر الفزع في المنطقة.

وشدد على ضرورة الانتباه إلى مراكز الدراسات والبحوث، التي وصفها بأنها "عقل إسرائيل الحقيقي"، في حين أن الأحزاب الإسرائيلية مجرد واجهات لا قيمة لها وتُستخدم لنشر أخبار مدفوعة تثير القلق.

وأشار فهمي إلى أنه لا مكان حاليًا للأيديولوجيين داخل إسرائيل، مؤكدًا أن من إدارة الحرب في غزة ليس من يدير إدارة مع إيران، وأن هناك توجّهًا داخل إسرائيل نحو خيار الحرب والتصعيد العسكري، بهدف فرض وجودها كدولة مستقرة في الإقليم خلال المئة عام منذ إعلانها .

ونوه إلى أن إسرائيل، رغم امتلاكها قوة عسكرية وإحصائيات نووية، إلا أنها دولة تعاني من "عقم استراتيجي"، مضيفًا أن الخوف الحقيقي داخل إسرائيل ليس من حماس أو إيران، بل من الدور المصري و قوتها.

وأكد فهمي أن مصر عززت مؤخرًا من وجودها العسكري في سيناء، ما اعتبره البعض داخل إسرائيل دلالة على أن نتنياهو تسبب في "إزعاج المصريين وجلب الجيش المصري إلى عتبات إسرائيل".

