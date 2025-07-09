اخبار العالم

بالفيديو: لبنان: شهيد إثر قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة في دير كيفا

0 نشر
0 تبليغ

بالفيديو: لبنان: شهيد إثر قصف مسيّرة إسرائيلية سيارة في دير كيفا

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد شخص إثر قصف من مسيّرة إسرائيليّة، استهدف مركبة في بلدة دير كيفا، جنوبيّ لبنان، مساء اليوم الإثنين، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك بعد وقت وجيز من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، اليوم الإثنين، أنه تم بحث أفكار مع المبعوث الأميركي توماس باراك، تتعلق بخطوات متلازمة بين انسحاب إسرائيل من لبنان، وسحب سلاح "حزب الله".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، مساء اليوم، إن "مسيّرة معادية (إسرائيلية)، استهدفت سيارة رابيد في بلدة دير كيفا، مما أدى إلى سقوط شهيد"، لم تشر إلى هويته.

 

المصدر : وكالات

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا